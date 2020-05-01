В Свердловской области введут дневной режим тишины

20:44 | 8.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области подготовлен проект закона «режима дневной тишины», об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



О скором введении правил глава региона рассказал одной из жительниц, живущей в многоквартирнике с маленькими детьми. Женщина пожаловалась губернатору, что из-за ремонтных работ у соседей семья не может отдыхать днем.



«Сейчас проект закона, по имеющейся у меня информации, уже подготовлен, проходит необходимые процедуры. Спасибо нашим парламентариям за оперативность», - написал Куйвашев.



Отметим, что во многих других регионах подобный режим тишины днем уже есть.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»