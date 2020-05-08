Новости дня
20:43 | 8.05.2020
Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»
В Свердловской области начнут работать новые мощности по производству аппаратов ИВЛ
Сейчас медоборудование производят Уральский приборостроительный завод, УОМЗ и компания «Тритон-Электроникс». Последняя в 2019 году производила 45 аппаратов в месяц, за апрель прошлого года выпустила 153 аппарата, а к концу августа в планах у компании произвести 200 аппаратов.
«Мы договорились с Евгением Владимировичем [Куйвашевым] о том, чтобы построить вам новое здание, новый производственный комплекс недалеко отсюда. Сегодня мы все вместе даем старт новому развитию вашего предприятия»,– цитирует слова, сказанные во время рабочего визита на предприятия, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова «СтопCOVID-19».
Новый комплекс компании планируется разместить на площадке второй очереди ОЭЗ «Титановая долина».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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