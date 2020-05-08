В работу по стерилизации медицинских изделий во время борьбы с COVID-19 включились специалисты УрФУ

19:55 | 8.05.2020

Фото: скриншот видео / Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Специалисты УрФУ включились в работу по стерилизации медицинских изделий во время борьбы с пандемией COVID-19, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«Медицинский инструмент центр радиационной стерилизации университета стерилизовал и раньше. Но сегодня в условиях масштабной борьбы с коронавирусом сюда начали поступать большие объемы средств индивидуальной защиты и других расходных материалов для свердловских больниц и клиник соседних регионов», - пишет «СтопCOVID-19».



Готовые партии масок, халатов и других изделий специалисты дважды «прогоняют» через линейный ускоритель электронов, чтобы обеспечить100-процентную стерильность и убить все живые бактерии.



Эксперты центра работают в две смены. В настоящее время рекорд университета – обеззараживание 500 тысяч медицинских масок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»