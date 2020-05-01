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19:24 | 8.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбург присоединился к акции «Флаг в День Победы»

Екатеринбург присоединился к всероссийской акции «Флаг в День Победы», об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно украсить окна своего дома российским триколором. Также флаг предлагается разместить в окнах административных зданий и жилых домов, выходящих на центральные улицы и площади, и окна зданий на улицах и площадях, названных в честь героев и событий времен войны.

Многие учреждения культуры, образования и ЖКХ уже украсили свои окна.

Напомним, ранее мы сообщали, что память погибших на войне почтят в храмах уральской столицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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