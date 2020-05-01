Прокуратура Свердловской области проверит информацию о ненадлежащем оказании медпомощи вдове ветерана

19:03 | 8.05.2020

Фото: habernediyor.com

В Свердловской области организована проверка после сообщений в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Как сообщают СМИ, женщина проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, накануне у нее подтвердили диагноз COVID-19. После этого женщину перевели в ЦГКБ №6 Екатеринбурга, а далее на томографию в ЦГКБ №24.



Сегодня, 8 мая, днем женщину возле дома обнаружила её внучка. Сейчас женщина проходит лечение в Верхнепышминской больнице.



После проверки сообщений в СМИ на достоверность при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»