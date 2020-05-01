Под Екатеринбургом произошел конфликт между детским врачом и экипажем ГИБДД Полевского

17:57 | 8.05.2020

Фото: скриншот видео

Следственный отдел по городу Полевскому СК РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту конфликта между детским врачом и сотрудниками ГИБДД. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 апреля в селе Мраморском. Екатеринбурженка Ольга Пряхина навещала свекровь и выехала на ближайшую колонку набрать воды. Во время возвращения к ней подъехали сотрудники ГИБДД и потребовали документы. Согласно видео с места происшествия, предоставленному в суде, Ольга им ответила, что документы дома и она готова их вынести. Тогда сотрудники госавтоинспекции повалили женщину на землю и надели на нее наручники. Соседи подтвердили случившееся, а медики зафиксировали ушибы, гематомы и сотрясение мозга.



После инцидента на Ольгу составили два протокола: за езду без прав и за неповиновение сотрудникам полиции. Второе дело ушло в суд.



На этой неделе в Полевском прошло заседание суда, на котором женщине был назначен штраф в размере 800 рублей.







— Показали якобы погоню, — рассказала Ольга Пряхина. — Я их не видела. Я ехала со скоростью 30 километров в час, не ускоряясь. На записи также слышно один раз: «Volkswagen 72, остановитесь». Окна у меня были закрыты, я этого не слышала. Дальше видно, как я останавливаюсь. Экипаж выскакивает, разговариваем. Иду к калитке, пытаюсь взяться за ручку. Меня теснят. Самое красочное — как меня кидают на землю — в кадр не попало. В рапорте сотрудники пишут, что я упала сама, что предприняла попытку к бегству. Судья сказал, что не имеет права не доверять сотрудникам полиции.



Сейчас женщина планирует подавать апелляцию в Свердловский областной суд на решение городского суда Полевского. Кроме того, она подала жалобу в прокуратуру и написала заявление в следственный комитет по поводу превышения полномочий сотрудниками полиции.



В настоящее время сотрудники прокуратуры и следственного комитета разбираются в обстоятельствах инцидента и выясняют все детали произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»