Бывший прокурор Режа пошел на повышение

17:54 | 8.05.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В прокуратуре Свердловской области состоялось важное кадровое назначение. Как стало известно veved.ru, на вакантную должность начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью назначен старший советник юстиции Владимир Аникеев.



До последнего времени Владимир Аникеев возглавлял прокуратуру города Реж, где его в статусе и.о. заменил заместитель Сергей Песков, который, как ранее сообщала газета «МК-Урал», водит дружбу с местным депутатом Евгением Сурниным.



Добавим, что Владимир Аникеев находится на хорошем счету в облпрокуратуре, ранее он был награжден Почётной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.



© «Вечерние ведомости»