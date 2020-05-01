В Нижнем Тагиле ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

17:24 | 8.05.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Улица Победы» начали ремонтировать улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2020 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области



Так, специалисты уже приступили к ремонту улицы Черных. На улице планируется обновить почти 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна и заменить бортовой камень. Отметим, улица получила свое название в честь летчика Сергея Черных. Он стал первым тагильчанином, которому присвоили звание Героя Советского Союза.



После майских праздников дорожники приступят к ремонту улицы Окунева, названной именем первого Почетного гражданина Нижнего Тагила и Героя Социалистического Труда, ковавшего оружие Победы на Уральском танковом заводе.



Помимо прочего, в год 75-летия Победы в городе обновят улицу Александра Матросова, который в феврале 1943 года закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта врага.



Добавим, в Екатеринбурге ремонтные работы пройдут на улицах Маршала Жукова, легендарного полководца и четырежды Героя Советского Союза, и Юлиуса Фучика, чехословацкого журналиста и участника Движения Сопротивления в годы нацистской оккупации Чехословакии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»