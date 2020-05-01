Дети сотрудников свердловского антикоррупционного департамента присоединились к поздравлениям ветеранам с Днем Победы

Дети и родственники сотрудников, работающих в Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области, нарисовали рисунки, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Например, Камила Ширалиева, дочка директора Департамента Ильхама Ширалиева, изобразила Вечный огонь, Анастасия Карачева, сестра главного специалиста Департамента Екатерины Обвинцевой – водружение знамени победы над рейхстагом, Полина Андреева, племянница консультанта Марины Новаковской – победный салют над московским Кремлем.Среди родственников Департамента было немало советских воинов, которые сражались за Победу над фашисткой Германией. Среди них дядя Ильхама Ширалиева Абасов Мисир Салманович, который был убит 30 апреля 1945 года в Чехословакии, оба дедушки Марины Новаковской – Новаковский Виктор Иванович и Чеботарев Павел Васильевич.