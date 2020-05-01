В Екатеринбурге коронавирусом заразились дети и сотрудники центра «Каравелла»

16:08 | 8.05.2020

В реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга «Каравелла» COVID-19 подтвердился у 14 человек, среди которых шесть детей. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на региональный оперштаб.



Источник заражения первого ребенка пока неизвестен, однако в самом центре отмечают, что в учреждении действуют дополнительные меры безопасности. Отмечается, что «Каравелла» еще несколько недель назад перешла на закрытый режим работы, тестирование на коронавирус прошли все дети и сотрудники. Ограниченны встречи с родственниками.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 155 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 обнаружен в регионе у 1584 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»