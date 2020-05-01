В Екатеринбурге выявлена новая вспышка коронавируса

15:50 | 8.05.2020

Фото: uralweb.ru

В общежитии на Зоологической в Екатеринбурге, в котором проживают сотрудники «Гортранса», новая вспышка коронавируса. С подтвержденным диагнозом уже госпитализированы 47 человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.



Сейчас обследованы уже все проживающие, у скольких еще подозревают коронавирус, в ведомстве не уточняют.



Напомним, еще 23 апреля у кондуктора муниципального автобусного предприятия № 3, который проживает в принадлежащем АТП общежитии, заподозрили коронавирус. После этого на двухнедельный карантин отправили 90 водителей и кондукторов.



В пресс-службе горадминистрации Екатеринбурга отметили, что на работу общественного транспорта это происшествие не повлияло.



Все, кто контактировал с заболевшими, пребывают на двухнедельном карантине с момента выявления последнего случая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»