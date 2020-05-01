Накануне 9 мая волонтеры Свердловской области присоединились к проекту «Вам, родные!»

15:33 | 8.05.2020

Фото: скриншот видео СтопCOVID-19

Уральские волонтеры начали доставлять подарочные продуктовые наборы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в рамках проекта «Вам, родные!».



Подарки волонтеры будут доставлять сегодня и в День Победы. Конечно, со всеми мерами предосторожности. Для этого им предоставили больше десятка транспортных средств.



Проект «Вам, родные!» реализуется сегодня в 84 регионах страны в рамках всероссийской акции #МыВместе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»