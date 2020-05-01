В Свердловской области полыхал пожар площадью 100 квадратных метров

15:04 | 8.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня на автодороге Нижняя Тура-Качканар Нижнетуринского городского округа на площади 100 квадратных метров горели бесхозные строения.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:48 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 11:40 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»