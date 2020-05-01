Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.5 балла

14:50 | 8.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 8 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 1.5 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.7 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1.8 баллами, затем идут Пермь и Тюмень с 1.7 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.2 балла, в Кургане самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.1 балла.



В Сибири индекс самоизоляции остается на низком уровне: Новокузнецк – 1.5 балла, Новосибирск и Томск – 1.4 балла; в Кемерово индекс самоизоляции составляет 1.2 балла.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 155 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 обнаружен в регионе у 1584 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»