Для жителей Верхней Пышмы подготовили праздничную программу ко дню Победы

14:37 | 8.05.2020

Фото: oblgazeta.ru

Завтра, 9 мая, по улицам Верхней Пышмы проедет автомобиль «Студебекер», из которого будут транслироваться песни военных лет. Машина предоставлена Музеем военной техники УГМК.



Как сообщает пресс-служба горно-металлургической компании, в течение дня автомобиль объедет почти всю Верхнюю Пышму, чтобы все жители города смогли услышать из окон трогательные музыкальные композиции.



Помимо прочего, в 11:00 – 12:00 по местному времени по улицам Кривоусова, Юбилейная и Успенскому проспекту проедет автоколонна. На 11 платформах будут показываться сцены исторической реконструкции обороны Брестской крепости, обороны Ленинграда, Сталинградского сражения. А в 11:30 в небе над городом пролетят 22 единицы воздушной техники. За проездом автоколонны и авиапарадом горожан просят наблюдать из окон или с балконов своих квартир.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»