В екатеринбургском Госпитале ветеранов войн выявлено 7 случаев заболевания COVID-19 среди медперсонала

14:20 | 8.05.2020

Фото: egd.ru

В Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн выявлено 7 случаев заболевания среди медперсонала, об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.



В настоящее время все сотрудники изолированы и проходят лечение. Также в учреждении введены дополнительные меры по нераспространению заболевания COVID-19.



Напомним, что всего в Свердловской области выявлено 1584 случаев заболевания на сегодняшний день.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»