В сутки врачи Свердловской области выполняют почти 6 тысяч анализов на COVID-19

14:17 | 8.05.2020

Фото: tumen.bezformata.com



Количество тестирований на COVID-19 в Свердловской области достигает почти 6 тысяч исследований в сутки, об этом на брифинге заявил замгубернатора Павел Креков.



Всего в регионе проведением тестов занимаются 19 лабораторий.



«Основная часть – это лаборатории при лечебных учреждениях, которые отрабатывают контактных, подозреваемых, больных, у которых берутся анализы второй и третий раз. Мы создали примерно 10-дневный запас активных реагентов и продолжаем его создавать», - рассказал Креков.



Также в Свердловской области начались исследования на обнаружение антител к коронавирусу.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»