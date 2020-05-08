Новости дня
13:56 | 8.05.2020
Фото: скриншот трансляции / группа ВКонтакте "Свердловская область"
Ситуация с COVID-19 в Свердловской области развивается по негативному сценарию
Тем не менее, по словам замгубернатора региона Павла Крекова, обстановка остается управляемой. В области, благодаря работе медиков, остается стабильным количество тяжелых больных и пациентов, находящихся на ИВЛ. Также в регионе достаточно резервных коек.
Креков подчеркнул, что сейчас увеличены выплаты медработникам, причем не только тем, кто работает с зараженными COVID-19 пациентами.
В связи со сложившейся обстановкой гражданам по-прежнему следует строго соблюдать ограничительные меры, в том числе масочный режим и режим самоизоляции.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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