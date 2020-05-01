В Екатеринбурге прошло возложение цветов к памятнику Георгия Жукова

13:50 | 8.05.2020

Фото: ural-meridian.ru

Торжественная церемония возложения цветов к монументу легендарного полководца Георгия Жукова накануне дня Победы состоялась сегодня у штаба ЦВО.



В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, командование Центрального военного округа.



Помимо высокопоставленных лиц, цветы к монументу Жукова принесли и ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители религиозных, молодежных и общественных объединений.



«Это дань памяти Маршалу Советского Союза, ковавшему наравне с миллионами сограждан страны великую Победу. Даже в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы – с соблюдением всех необходимых требований – проводим торжественную церемонию, чтобы почтить память полководца. Пока мы помним, пока чествуем героев – мы живы!» – отметил Александр Высокинский.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»