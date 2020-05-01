Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области

13:29 | 8.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, до 18 мая. Указ будет подписан в понедельник, 11 мая. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.



Губернатор отметил, что, поскольку динамика распространения во всех муниципалитетах разная, то и решение об ограничительных мерах будет корректироваться адресно с учетом эпидемиологической обстановки.



При этом глава региона выразил свое недовольство в отношении жителей, которые не соблюдают предписанные ограничения, что является одной из многих причин продления ограничительных мер в области. «Сегодня, к сожалению, я должен констатировать, что масочный режим, социальное дистанцирование в муниципалитетах, прежде всего в Екатеринбурге, соблюдается недостаточно. Кроме того, на федеральном уровне есть критерии, которые позволяют или не позволяют регионам принимать решение об ослаблении ограничительных мер. Мы ориентируемся, в частности, на количество заболевших и проведенных тестирований, а также на то, сколько мест на сегодняшний день есть медучреждениях», - заявил губернатор в своем Instagram.



Также Куйвашев добавил, что поручение президента Владимира Путина выполнено в полной мере: «Отмечу, что мы выполнили поручение президента, оснастив необходимым оборудованием 2897 коек в свердловских больницах. При этом сейчас 1300 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в больницах, 237 человек вылечены и выписаны».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»