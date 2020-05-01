В Верхней Пышме ко Дню Победы установили 55-метровый билборд

12:57 | 8.05.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

В центре Медной столицы Урала на Успенском проспекте смонтировали огромный билборд – его высота от земли составляет 8 метров, длина – 55 метров. Сооружение стало самой крупной уличной конструкцией в Верхней Пышме.



Как сообщили в оргкомитете по подготовке к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, была разработана единая концепция праздничного оформления города. 55-метровый билборд является центром композиции. На баннере в хронологическом порядке изображены ключевые события Великой Отечественной войны в хронологическом порядке – от битвы за Москву до взятия Берлина.



Связующим элементом праздничного оформления стала георгиевская лента. Помимо билборда она украшает фасады зданий Дворца культуры «Металлург», Ледовой арены им. Александра Козицына, Технического университета УГМК, центральной проходной АО «Уралэлектромедь».



Также по пр. Успенский и ул. Кривоусова обновили лайтбоксы. Всего установлено 70 световых конструкций с юбилейной символикой.



Отметим, что все праздничные мероприятия, в том числе шествие военной техники, которое традиционно проходит в Верхней Пышме 9 мая, в этом году перенесены на более поздний срок, что не помешало украсить город к празднику.



Кроме того, для создания праздничной атмосферы 9 мая с самого утра в Верхней Пышме будут звучать легендарные песни военных лет. Также планируется запустить по улицам города автомобиль «Студебекер» из коллекции Музея военной техники УГМК. Машина будет оборудована звукоусиливающей аппаратурой для трансляции музыкальных произведений. В течение дня она объедет практически всю территорию города, чтобы жители смогли не только прослушать, но и спеть вместе с семьей трогающие до слез военные песни.



В районе 11-12 часов пройдет автоколонна, подготовленная Центральным военным округом. На 11 платформах будут демонстрироваться сцены исторической реконструкции обороны Брестской крепости, обороны Ленинграда, Сталинградского сражения, освобождения Европы и др. Известно, что праздничная колонна пройдет по маршруту: ул. Кривоусова – ул. Юбилейная – пр. Успенский.



Самой зрелищной частью празднования станет авиационный парад. В 11:30 в небе над Верхней Пышмой пролетят 22 единицы воздушной техники. Парад откроет крупнейший в мире серийный транспортный вертолет МИ-26, за ним через 40 секунд пролетит звено из 4-х ударный вертолетов МИ-24 («крокодил»), затем с 40-секундным интервалом последовательно - «четверка» вертолетов МИ-8, самолет Л-410, военно-транспортные самолеты АН-26 и АН-12, самолет-разведчик СУ-24МР, звено истребителей-бомбардировщиков СУ-34, замкнет группу звено истребителей-перехватчиков МИГ-31.



При этом жителям города рекомендуется не выходить на улицу, а посмотреть пролет авиатехники и проезд автоколонны из своих окон или с балконов домов.

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