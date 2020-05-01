Поезда в России подадут «Гудок Победы» 9 мая

12:54 | 8.05.2020

Фото: 1zoom.ru

В День Великой Победы 9 мая поезда в России подадут традиционный «Гудок Победы». Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, сигнал прозвучит в 12:00.



Кроме того, на всех вокзалах и во всех поездах дальнего следования РЖД будут звучать поздравления известных артистов.



Также в честь праздника на сайте Музея железных дорог России в День Победы пройдет онлайн-экскурсия по выставке «Поезда милосердия», на которой можно будет узнать о работе санитарных поездов в годы войны. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в онлайн-игре «Дороги Победы».



Добавим, что в этом году Свердловская железная дорога проводит акцию «Вокзал Памяти», в которой можно принять участие, загрузив на сайт фото и историю одного из ветеранов. 22 июня на фасаде екатеринбургского вокзала появятся портреты этих людей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»