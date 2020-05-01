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12:28 | 8.05.2020

Фото: Павел Ворожцов

Почти 4 млрд рублей потратят на реконструкцию «Екатеринбург-Экспо»

АО «Уральский выставочный центр» заключил контракт с единственным поставщиком на реконструкцию «Екатеринбург-Экспо». Весь объем работ оценивается в 3,9 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет реконструировать фасады нескольких павильонов, построить гаражно-складской комплекс со встроенными административно-бытовыми помещениями, оборудовать досмотровую зону.

По условиям документации, контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года.

Напомним, главным мероприятием предстоящего лета в «Екатеринбург-ЭКСПО» должна была стать выставка ИННОПРОМ, но мероприятие было отменено после начала пандемии коронавируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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