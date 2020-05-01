Почти 4 млрд рублей потратят на реконструкцию «Екатеринбург-Экспо»

12:28 | 8.05.2020

Фото: Павел Ворожцов

АО «Уральский выставочный центр» заключил контракт с единственным поставщиком на реконструкцию «Екатеринбург-Экспо». Весь объем работ оценивается в 3,9 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Подрядчик должен будет реконструировать фасады нескольких павильонов, построить гаражно-складской комплекс со встроенными административно-бытовыми помещениями, оборудовать досмотровую зону.



По условиям документации, контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года.



Напомним, главным мероприятием предстоящего лета в «Екатеринбург-ЭКСПО» должна была стать выставка ИННОПРОМ, но мероприятие было отменено после начала пандемии коронавируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»