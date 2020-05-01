В Екатеринбурге начали сносить недострой возле здания правительства Свердловской области

12:09 | 8.05.2020

В Екатеринбурге сегодня начнется демонтаж недостроенного здания на Октябрьской площади, 5. Специалисты из «УЖСК — Инжиниринг» проверили его и пришли к выводу, что постройка находится в аварийном состоянии и может угрожать жизни людей и окружающей среде. На этом месте построят крупный многофункциональный центр (МФЦ).



«Со стороны прилегающего здания по ул. Антона Валека, 8, будут смонтированы структурные леса, закрытые фанерой или плитами ОСП. По мере понижения здания леса понижаются соответственно. Для уменьшения распространения пыли при демонтаже будет выполняться проливка конструкций водой и распыление над зоной производства работ», – прокомментировали в пресс-службе «УГМК-Застройщик»



Проект МФЦ общей площадью 30 165,3 квадратных метров разработан архитектурным бюро «Ин Форм» под руководством Тимура Абдулаева. По задумке архитекторов будет построен подземный многоуровневый паркинг на 217 м/м, благоустроено более 1,5 Га территории, в том числе появится новое общественное пространство «Библиотечный сквер». Реализация объекта запланирована к празднованию 300-летия Екатеринбурга.



Небоскреб планируется достроить до конца 2023 года. В целом срок реализации инвестпроекта рассчитан до 2028 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»