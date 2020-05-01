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11:25 | 8.05.2020

Фото: Михаил Кирьянов

В Свердловской области стартовал Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»

В Свердловской области стартовал региональный этап отбора проектов Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Организатором конкурсного отбора в регионе выступает министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтёрских практик, создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на официальном сайте министерства. На конкурс принимаются проекты в сфере добровольчества по четырёх направлениям:

- школьное добровольчество – содействие вовлечению учащихся в волонтёрскую деятельность;

- студенческое добровольчество – повышение общественной активности студентов средних специальных и высших учебных заведений путём вовлечения их в волонтёрскую деятельность;

- добровольчество трудоспособного населения, в том числе развитие семейного и корпоративного волонтёрства при поддержке и поощрении со стороны компании/организации;

- «серебряное» добровольчество – обеспечение самореализации граждан старшего поколения в возрасте от 56 лет через волонтёрскую деятельность.

Подать заявку можно с помощью автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» до 19 мая 2020 года включительно. Лучшие проекты будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 2020 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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