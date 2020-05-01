Воздух в Свердловской области стал чище

10:32 | 8.05.2020

Фото: Катерина Якушева

На Среднем Урале на фоне особого режима воздух стал чище. Зафиксировано снижение содержания в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ – диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц, сероводорода, аммиака.



«В связи со снижением интенсивности дорожного движения, масштабной уборкой в муниципалитетах улучшилось состояние атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском», – говорит министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.



В Екатеринбурге вдвое снизилась максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и мелкодисперсной пыли. В Нижнем Тагиле выбросы загрязняющих веществ от транспорта в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 35%. В Асбесте и Первоуральске не наблюдалось превышений нормативов содержания в атмосферном воздухе измеряемых загрязняющих веществ.



Автоматические измерения проводятся 15 станциями территориальной наблюдательной сети в 13 городах региона с повышенной промышленной нагрузкой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»