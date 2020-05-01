На Урале презентовали книгу «Кремлёвский полк. Кремлёвцы Салды»

10:19 | 8.05.2020

Фото из архива Николая Кондрашова

Накануне, 7 мая, отмечалось 84 года с даты создания Кремлёвского (Президентского) полка Комендатуры Московского Кремля, в связи с чем в Верхней Салде прошла презентация недавно вышедшей книги «Кремлёвский полк. Кремлёвцы Салды» под авторством ветеранов воинской службы Николая Кондрашова и Валерия Ломко.



Воспоминаниями о службе поделились 18 человек (всего в Салде проживает 33 ветерана Кремлёвского полка).



Как отметил Николай Кондрашов, ветераны Крёмлевского полка очень доброжелательно встретили издание. Также автор подчеркнул, что книга позволила объединить ветеранов-кремлёвцев, появилась новая первичная организация во главе с Валерием Ломко.



По словам руководителя ветеранской организации, кремлёвцы стали решать вопросы сообща и, в первую очередь, проводить военно-патриотическую работу с молодёжью, готовить её к военной службе в армии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»