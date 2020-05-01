Уральский НИИ ОММ не убрали из списка учреждений, где будут лечиться пациенты с Covid-19

09:59 | 8.05.2020

Правительство РФ не стало убирать Уральский НИИ ОММ из списка медучреждений, где будут лечить пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.



«Мы обратились к федеральным властям с просьбой исключить НИИ из списка медучреждений, где потенциально могут быть развернуты койки для больных коронавирусом. Формально, институт в этом списке остался. Но количество коек в нем для потенциального перепрофилирования значительно снижено. С трехсот до семидесяти. А это значит, что если институт и начнут на время перепрофилировать, то лишь в крайнем случае и совершенно точно без ущерба для оказания высококвалифицированной медпомощи беременным и новорожденным»,- написал Куйвашев.



Губернатор добавил, что в Свердловской области стараются наращивать «коечные мощности» и отметил, что пока не видит «необходимости» разворачивать в институте ОММ койки для больных коронавирусом.



«Сегодня система здравоохранения готова к неблагоприятному развитию ситуации, мы мобилизационную работу не останавливаем, поэтому на данном этапе я не вижу необходимости во включении в эту работу НИИ ОММ», — заявил Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»