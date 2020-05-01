Новости дня
09:40 | 8.05.2020
Фото: versiya.info
Суды в России с 12 мая начнут возвращаться к работе в обычном режиме
В письме напоминают, что в соответствии с указом президента РФ от 28 апреля о продлении действующих мер в связи с распространением COVID-19 постановлением президиумов Верховного суда и Совета судей РФ работа судов и Судебного департамента обеспечивается минимальной возможной численностью судей и работников судов до 11 мая.
«Предлагается, начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указаной инфекцией»,- цитирует письмо агенство.
Отмечается, что при работе судов должны соблюдаться требования главного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ. Организация судебных заседаний должна вестись с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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