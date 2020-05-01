Борт «Уральских авиалиний» доставил из Израиля десятки россиян

09:29 | 8.05.2020

В Екатеринбург прилетел самолёт из Тель-Авива. На борту находились 49 человек, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской, Иркутской областей, республики Башкортостан и Алтайского края.



Воздушное судно летело через Ростов-на-Дону, где россияне прошли таможенный и пограничный контроль.



Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. 33 человека, в том числе один ребёнок, после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.



Жители Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои территории при содействии региональных штабов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»