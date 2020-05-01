В Екатеринбурге перекроют движение по Ленина, Бажова и Кузнечной

Сегодня, 8 мая, в Екатеринбурге перекроют движение всех видов транспорта по нечётной стороне проспекта Ленина, улицы Бажова и улицы Кузнечной.Ограничения связаны с возложением венков к памятнику Георгию Жукову с участием мэра города Александра Высокинского. Перекрыто движение будет с 9:45 до 11:15.Машины, автобусы и трамваи не смогут проехать по участкам на пр. Ленина от ул. Восточной до Луначарского, а также по ул. Бажова от Первомайской до Малышева и по ул. Кузнечной от Первомайской до Малышева.