В рамках акции «Сад памяти» в Свердловской области высадили 5000 новых деревьев

22:13 | 7.05.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской акции в рамках акции «Сад памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войн высадили 5000 новых деревьев, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Молодые сосны можно увидеть на лесном участке около Березовского. Следует отметить, что акция «Сад памяти» является международной.



«Сегодня мы даем старт акции «Сад памяти» в Свердловской области, чтобы отдать дань памяти нашим дедам и прадедам. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом мероприятии приняли участие все желающие, но мы наверстаем это осенью. Сейчас же свое дерево в «Сад памяти» каждый может высадить на своем участке, посвятив его своему герою Великой Отечественной войны», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



В Березовском лесничестве «Сад памяти» стал больше на 1,4 гектара, а всего сотрудники лесничеств подготовили 56 площадок общей площадью 21 гектар.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»