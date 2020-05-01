В уральский «Автомобилист» возвращается Александр Щемеров

21:42 | 7.05.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Воспитанник хоккейного клуба «Автомобилист» Александр Щемеров возвращается в команду. Как рассказали в пресс-службе ХК, контракт рассчитан на один сезон.



Александр в 2012 году выиграл Первенство России среди юношей 1997 года в составе «Спартаковца», с 2013 года выступал за «Авто», в МХЛ сыграл 104 матча, набрав 35 (10+25) очков. за «Автомобилист» начал выступать с 2015 года, в КХЛ провел 102 матча, набрал 8 (2+6) очков, выступал за ВХЛ «Горняк», в составе которого набрал 8 (3+5) очков. Два последних сезона Щемеров провел в финском «Pelicans», набрав 16 (4+12) очков.



Также Александр был участником чемпионата мира U-18, а в прошлом году принял участие в Кубке Германии в составе олимпийской сборной России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»