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21:42 | 7.05.2020
Фото: ХК «Автомобилист»
В уральский «Автомобилист» возвращается Александр Щемеров
Александр в 2012 году выиграл Первенство России среди юношей 1997 года в составе «Спартаковца», с 2013 года выступал за «Авто», в МХЛ сыграл 104 матча, набрав 35 (10+25) очков. за «Автомобилист» начал выступать с 2015 года, в КХЛ провел 102 матча, набрал 8 (2+6) очков, выступал за ВХЛ «Горняк», в составе которого набрал 8 (3+5) очков. Два последних сезона Щемеров провел в финском «Pelicans», набрав 16 (4+12) очков.
Также Александр был участником чемпионата мира U-18, а в прошлом году принял участие в Кубке Германии в составе олимпийской сборной России.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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