Губернатор Свердловской области рассказал о сотнях нарушений режима самоизоляции

21:09 | 7.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram о сотнях выявленных нарушений особого режима.



Так, было выявлено 30 нарушений жителями режима самоизоляции. Были случаи, когда уральцев приходилось принудительно госпитализировать в Нижнем Тагиле, Тавде, Байкаловском районе. Также правоохранительные органы выявили 200 нарушений особого режима юридическими лицами, 70 случаев нарушения масочного режима сотрудниками различных предприятий и более 50 случаев массового нарушения масочного режима людьми в организациях.



«Если мы будем недостаточно серьезно относиться к ограничительным и профилактическим мерам, мы сами себя в итоге и накажем — вынужденным продлением особого режима, более поздним поэтапным возвращением к обычной жизни. Все сегодня должны понимать меру своей личной ответственности. Я остаюсь сторонником того, что главным нашим инструментом должно стать разъяснение и убеждение людей, а не штрафные санкции. И такая работа тоже ведется. Но, конечно, проверки будут продолжаться, и злостных нарушителей штрафовать и закрывать, конечно, тоже будут», – заявил губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»