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20:30 | 7.05.2020
Фото: пресс-служба ЦВО
По Екатеринбургу 9 мая проедет «Трамвай Победы»
Трамвайная платформа будет оформлена в стиле фронтовых концертных бригад. На ней артисты будут исполнять песни военных лет, такие как «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая».
Увидеть трамвай екатеринбуржцы смогут на центральных улицах города. Движение начнется в 11:00 от Северного депо, далее трамвай поедет по улице Луначарского и повернет на Ленина, а также проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова и проспекту Космонавтов. Завершится движение трамвая примерно в 15:30-16:00.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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