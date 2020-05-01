По Екатеринбургу 9 мая проедет «Трамвай Победы»

20:30 | 7.05.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В этом году 9 мая по Екатеринбургу проедет «Трамвай Победы», об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.



Трамвайная платформа будет оформлена в стиле фронтовых концертных бригад. На ней артисты будут исполнять песни военных лет, такие как «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая».



Увидеть трамвай екатеринбуржцы смогут на центральных улицах города. Движение начнется в 11:00 от Северного депо, далее трамвай поедет по улице Луначарского и повернет на Ленина, а также проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова и проспекту Космонавтов. Завершится движение трамвая примерно в 15:30-16:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»