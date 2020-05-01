Под наблюдением медиков в Свердловской области находится 27911 граждан

В Свердловской области из-за COVID-19 под наблюдением медиков находится 27911 граждан, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.Напомним, что на сегодняшний день лечение в стационарах проходят 1282 человека, 145 человек уже здоровы и выписаны из больниц.Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге (908), на втором месте Полевской (43), на третьем – Нижний Тагил (24).