В честь 75-летия Великой Победы над Екатеринбургом пролетит шар Федерации бокса России

19:49 | 7.05.2020

Фото: park72.ru

В честь 75-летия годовщины Великой Победы Федерация бокса России запустит шар над Екатеринбургом, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Старт состоится на перекрестке улиц Белинского и Фурманова. К шару прикрепят полотно размером 20 на 40 метров с изображением знамени Победы, маршалов Победы, а также боксеров, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Планируется, что запуск будет в 18:00.



«Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и вместе со всей страной всенародно торжественно отметим 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне», - сказал председатель правления Свердловской областной федерации бокса, Герой России Сергей Евланов.



Отметим, что подобная акция будет проводиться в 13 регионах России 10 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»