В Екатеринбурге случился пожар в многоэтажке

19:32 | 7.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар в 12-этажном жилом доме на улице Академика Шварца, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.



Пожар произошел на 10 этаже. Там на переходной лоджии горел мусор на площади 2 квадратных метров. На место выезжали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.



С пламенем пожарные справились в течение 4 минут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»