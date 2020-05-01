В Екатеринбурге будут созданы резервные обсерваторы

19:22 | 7.05.2020

Фото: corona-news.ru

В уральской столице будут созданы резервные обсерваторы на базе гостиниц, такое поручение дал мэр Александр Высокинский на заседании городского оперштаба по противодействию COVID-19.



Глава города отметил, что учреждения будут действовать как прикрепленные к больницам, а врачи и пациенты будут находиться на постоянной связи. В случае выявления коронавируса, больного гражданина отправят на лечение в больницу.



Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 1429 случаев COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»