В Свердловской области стартовал прием заявок в событийный календарь на 2021 год

19:13 | 7.05.2020

Фото: dailystorm.ru

В Свердловской области началось формирование календаря событийных мероприятий на 2021 год, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



«Учитывая, что в текущем году организаторам событийных мероприятий пришлось отменить часть из них, мы не сидим сложа руки и формируем календарь событий в Свердловской области на 2021 год. Уверена, что у моих коллег было время подумать о новых подходах и новых проектах, оформить их конкурентные преимущества. А у туристов – соскучиться по ярким событиям. Все это даст рост событийному и внутреннему туризму в нашем регионе», – рассказала директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.



Прием заявок стартовал 1 мая. При этом получить поддержку и попасть в перечень ключевых событий смогут оригинальные, ранее не реализованные проекты. В календарь войдут культурные, спортивные, музыкальные и гастрономические мероприятия.



Отметим, что ежегодно в событийный календарь попадает более 350 мероприятий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»