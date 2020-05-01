Трем ветеранам войны в Свердловской области накануне Дня Победы выдали паспорта

18:31 | 7.05.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых



Три ветерана Великой Отечественной войны получили паспорта РФ накануне Дня Победы, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Так, документы вручили герою войны, кавалеру двух орденов «Красной звезды» и ордена Ленина, а также почетному обладателю медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 96-летнему Владимиру Титкову, а также труженикам тыла 92-летним Екатерине Акиловой и Анне Чернобай.



Паспорта были вручены ветеранам по месту жительства с соблюдением всех необходимых мер в связи с пандемией коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»