 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:31 | 7.05.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Трем ветеранам войны в Свердловской области накануне Дня Победы выдали паспорта


Три ветерана Великой Отечественной войны получили паспорта РФ накануне Дня Победы, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Так, документы вручили герою войны, кавалеру двух орденов «Красной звезды» и ордена Ленина, а также почетному обладателю медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 96-летнему Владимиру Титкову, а также труженикам тыла 92-летним Екатерине Акиловой и Анне Чернобай.

Паспорта были вручены ветеранам по месту жительства с соблюдением всех необходимых мер в связи с пандемией коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:30 | 7.05.2020
По Екатеринбургу 9 мая проедет «Трамвай Победы»

20:03 | 7.05.2020
Под наблюдением медиков в Свердловской области находится 27911 граждан

19:49 | 7.05.2020
В честь 75-летия Великой Победы над Екатеринбургом пролетит шар Федерации бокса России

19:32 | 7.05.2020
В Екатеринбурге случился пожар в многоэтажке

19:22 | 7.05.2020
В Екатеринбурге будут созданы резервные обсерваторы

19:13 | 7.05.2020
В Свердловской области стартовал прием заявок в событийный календарь на 2021 год

19:01 | 7.05.2020
В Свердловской области пройдет «Бессмертный полк» онлайн

18:31 | 7.05.2020
Трем ветеранам войны в Свердловской области накануне Дня Победы выдали паспорта

18:14 | 7.05.2020
У граждан, соблюдавших самоизоляцию, сохранятся поездки по «ЕКАРТЕ»

18:10 | 7.05.2020
Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе

18:06 | 7.05.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались около 120 тысяч человек

18:01 | 7.05.2020
«Дом печати» в Екатеринбурге продолжает борьбу за право существования

17:32 | 7.05.2020
В Екатеринбурге ожидается прибытие эвакуационных рейсов с Бали и из Израиля

17:13 | 7.05.2020
В Екатеринбурге завершилась подготовка Вечных огней к 9 мая

16:50 | 7.05.2020
Жители Прикамья завершат празднование 9 Мая акцией «Фонарики Победы»

16:49 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области ввел повсеместный масочный режим

16:45 | 7.05.2020
В Перми стартовала онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»

16:40 | 7.05.2020
В Екатеринбурге оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали бывшего налоговика по делу об убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина

16:38 | 7.05.2020
В Полевском перед судом предстанет подозреваемый в сбыте наркотиков

16:35 | 7.05.2020
9 мая в Пермском крае состоится праздничный телемарафон

16:30 | 7.05.2020
Акция «Друг с доставкой на дом» в первые дни помогла найти хозяев четырем щенкам

16:23 | 7.05.2020
В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом

16:09 | 7.05.2020
В Екатеринбург прибыл дополнительный груз с гуманитарной помощью из Москвы

15:43 | 7.05.2020
Пассажиры троллейбусов и трамваев Екатеринбурга услышат 75 рассказов о войне

15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей

15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны

14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023

14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы

14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать

14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства

13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет

13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом

13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы

13:32 | 7.05.2020
В Берёзовском директор предприятия обвиняется в налоговом преступлении

13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса

13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 