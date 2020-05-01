В Свердловской области на коронавирус обследовались около 120 тысяч человек

18:06 | 7.05.2020

Фото: yandex.by

По данным на 7 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5576 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследован 4948 человек.



В общую статистику также включены исследования, проведенные за праздничные дни лабораторией городской инфекционной больницы Нижнего Тагила. Общее количество проведенных в регионе исследований достигло 132409. Обследовано 119665 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»