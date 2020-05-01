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18:01 | 7.05.2020

Фото: geo.pro

«Дом печати» в Екатеринбурге продолжает борьбу за право существования

Клуб «Дом печати» продолжает борьбу за право существования. Владельцы учреждения запустили флешмоб в соцсетях: пользователям предлагается опубликовать фотографии из клуба с хештегами #спасемдомпечати #ямыдомпечати #домпечатиживи.

«Этим вы не только поддержите нас, но и привлечете внимание к общей проблеме, с которой сейчас столкнулись многие предприниматели — отсутствию арендных каникул или льгот, которые помогли бы им пережить трудное время», — рассказали в клубе.

Напомним, «Дом печати» опечатал арендодатель. Несмотря на то, что за концертную площадку вступились Евгений Хавтан («Браво»), Тэм (Lumen), Дэвид Браун, «кис-кис», Александр Пантыкин, Сергей Бобунец, Саша Гагарин, Владимир Шахрин и многие другие, владелец помещения — «Татлинъ» — не пошел на уступки.

Однако, организация предложила клубу вновь получить доступ к площадке с 1 июня, но с повышение арендной платы на 25%, а отсрочка на платеж за апрель предоставлена не будет.

Напомним, «Дом печати» не смог заплатить аренду из-за пандемии. Заведение арендует зал у ООО «Татлинъ», а тот — у государства. «Татлинъ» не вошёл в список пострадавших отраслей, и не смог получить отсрочку по платежам, поэтому не дал её и уже многолетнему арендатору.

Владельцы «Дома печати» уверены, что учреждение закрыли незаконно: «По март включительно аренда оплачена. С апреля по сентябрь правительство утвердило отсрочку. Однако ООО «Татлинъ» незаконно отказало «Дому Печати» в отсрочке по оплате аренды и других преференциях для пострадавших отраслей, в одностороннем порядке расторгло договор субаренды и опечатало клуб. Незаконно удерживается оборудование на сумму более 3.5 миллионов рублей», – отмечает пресс-служба.

Добавим, за семь лет существования концертной площадки на сцене «Дома Печати» в разные годы выступали Браво, Noize MC, Lumen, Yoav, Animal Джаz, Вася Обломов, 25/17, Shahmen, Клава Кока, Пилот, Мураками, Даниил Крамер, Azizi Gibson, And One, Дмитрий Маликов, Луна, Кедр Ливанский, Пошлая Молли, Николай Мельников, Appolo Brown, МЫ, Mujuice, Чичерина, Даша Шульы, Псой Короленко, Владислав Чепинога, Хаски и многие другие.

На площадке также проходили научные лекции Science Slam, кинофестивали, церемонии открытия и закрытия Уральской Индустриальной Биеннале современного искусства, блюзовые вечера, фортепианные вечера солиста Филармонии Владислава Чепиноги с репертуаром от Рахманинова до Radiohead, ежегодные празднования Нового года для подопечных программы помощи детям с редкими и генетическими заболеваниями Фонда Ройзмана, лекции музыкальных экспертов - Михаила Козырева, Александра Кушнира и др., отборочные поединки турниров по боксу, отборочные этапы фестивалей "Старый Новый Рок" и Emergenza, ночная сцена общегородского фестиваля Ural Music Night, мероприятия при поддержке Британского Совета, Альянс Франсез и института Гёте; дебаты BBC.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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