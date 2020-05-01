В Екатеринбурге ожидается прибытие эвакуационных рейсов с Бали и из Израиля

17:32 | 7.05.2020

Фото: bloomberg.com

В Екатеринбург 10 мая прибудут застрявшие на Бали россияне. рейс SDM6296 вылетит из Денпасара через Новосибирск. Список пассажиров уже составлен. Россиянам, которые полетят на данном рейсе необходимо будет прибыть в аэропорт 10 мая не позднее 18:00 по местному времени.



Добавим, согласно данным официального телеграм-канала, созданного для граждан РФ, остающихся за границей, сегодня из Израиля вылетел еще один самолет с россиянами. Рейс У6-3644 Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург прибудет в уральскую столицу уже завтра.



При этом, как сообщается в чате Минкомсвязи, жителей Самарской области на борт, следующий из Тель-Авива, не взяли. «На рейс № У6-3644 в Екатеринбург зарегистрировалось чуть больше 100 пассажиров!!! Самолет вмещает 180!!! Спокойно могли взять всех поволжских и вывезти их в Екатеринбург или спланировать посадку в любом аэропорту Приволжья (строго по трассе)!!!» - написал житель Поволжья в чате (орфография и пунктуация сохранены).



На его возмущение ответили, что рейс заполнен на 100%, а людей пока не готовы принять в Самарской области. Всех оставшихся в Израиле туристов вывезут последующими рейсами, передает издание Уралинформбюро.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»