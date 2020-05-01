Губернатор Свердловской области ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые поправки в указ о режиме повышенной готовности на территории региона.Так, с сегодняшнего дня обязательным для всех жителей Свердловской области стало ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях, в том числе в магазинах. Ранее эта мера профилактики распространялась лишь на территории с наиболее сложной эпидситуацией по коронавирусу и пневмониям.С 12 мая жители области с COVID-19, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга. Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. Также будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации.«Часть пациентов с бессимптомным и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это сделать», — заявил глава региона.