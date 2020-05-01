В Полевском перед судом предстанет подозреваемый в сбыте наркотиков

16:38 | 7.05.2020

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Прокуратура Полевского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение уроженца города, 1992 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемый вступил в преступный сговор с операторами интернет-магазина, через который распространялись наркотические вещества. Согласно плану, обвиняемый приобретал на бесконтактной основе через данный интернет-магазин оптовые партии наркотических средств. После этого он их расфасовывал и развозил по тайникам-закладкам на личном автомобиле. Адреса мест-тайников по ранее достигнутой договоренности обвиняемый фотографировал и отправлял операторам интернет-магазина.



За оборудование тайников обвиняемый получал заработную плату в размере 500 рублей за одну закладку, общий полученный им преступный доход за неделю составлял 5-10 тысяч рублей.



При размещении наркотических средств в тайники обвиняемый был задержан сотрудниками ОКОН ОМВД России по Полевскому, в связи с чем его преступные действия были пресечены.



Уголовное дело направлено в Полевской городской для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»