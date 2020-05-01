В Екатеринбург прибыл дополнительный груз с гуманитарной помощью из Москвы

16:09 | 7.05.2020

Фото: www.pvsm.ru

В Уральскую столицу прибыл еще один гуманитарный груз, приобретенный Фондом святой Екатерины на средства председателя Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игоря Алтушкина. Общая стоимость груза превышает 34 миллиона рублей.



Автотранспорт из Москвы доставил в Екатеринбург 30 тысяч респираторов повышенной защиты для работы с инфицированными пациентами, 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысячу бесконтактных термометров.



«Фонд святой Екатерины находится в тесном контакте с министерством здравоохранения Свердловской области, чтобы оперативно реагировать на возникающие потребности. Средства защиты приобретены по обращению медицинских учреждений, так как они остро необходимы при работе с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19», –отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.



Напомним, ранее Фонд святой Екатерины совместно с компанией УГМК оплатил тесты, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, которые были доставлены в регион четырьмя самолетами.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»