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15:22 | 7.05.2020
Фото: yandex.by
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей
Как сообщает УМВД России по Екатеринбургу, история началась в апреле 2017 году, когда сотрудниками отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу был задержан 36-летний ювелир, которого подозревали в том, что он подделывал украшения и сдавал их в ломбарды.
Задержанный признал вину и сообщил, что с октября 2016 года он скупал лом серебра через интернет, наносил позолоту, ставил соответствующее клеймо и сдавал в ломбард. За один раз мужчина мог сдать изделия на общую сумму от 50 до 300 тысяч рублей. Всего же, по предварительным оценкам, ущерб от его действий составил более семи миллионов рублей.
В 2018 году сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, а позднее мошенник был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Однако, будучи подследственным и находясь под подпиской о невыезде, мужчина, как выяснилось, продолжал свою противоправную деятельность. Вскрылось это лишь в 2020 году, когда в полицию Екатеринбурга поступило 26 заявлений от граждан по факту того, что в разное время с марта по сентябрь 2018 года они, являясь клиентами ломбарда ИП Шадрин, сдали под залог золотые изделия, увидеть которые больше не смогли. Руководитель ИП (в то время пребывающий под подпиской о невыезде) затягивал момент возврата драгоценностей под различными предлогами, вводя граждан в заблуждение, а в итоге возвращал клиентам копии их вещей, но уже из другого металла.
Ущерб, причиненный гражданам, составил порядка одного миллиона рублей.
В результате появления новых данных в отношении заключенного ФКУ ИК №2 ГУФСИН было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В настоящее время оно передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Сотрудники полиции продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности заключенного.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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