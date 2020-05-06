Пассажиры троллейбусов и трамваев Екатеринбурга услышат 75 рассказов о войне

15:43 | 7.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартует проект «Свердловск в годы Великой Отечественной войны», подготовленный Музеем истории. Пассажиры трамваев и троллейбусов уральской столицы смогут услышать 75 рассказов о военном городе.



Отмечается, что аудиоролики будут также доступны онлайн. Над проектом работали историки Института истории и археологии РАН, музейные работники и журналисты. Екатеринбуржцы узнают о жилищных условиях, питании, работы промышленности и медицины в уральской столице в годы войны.



Услышать истории можно будет на маршрутах №1 и 3 троллейбуса и №2 и 18 трамваев. Акция будет работать до 20 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»