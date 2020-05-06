Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023

14:59 | 7.05.2020

Фото: екатеринбург.рф

Глава уральской столицы Александр Высокинский утвердил персональный состав городского организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.



В пресс-службе мэрии рассказали, что в оргкомитет вошли руководители отраслевых и территориальных органов городской власти, а также ответственные лица федеральных и региональных органов правопорядка, войск национальной гвардии, МЧС России, органов Роспотребнадзора, депутаты ЕГД, представители УрФУ. Председателем будет сам мэр, который входит также в федеральный оргкомитет.



Координировать деятельность отраслевых и территориальных органов городской власти по проведению Универсиады будет управление по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга.



Напомним, всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Программа подразумевает проведение соревнований в 18 видах спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»